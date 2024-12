Per il Benevento oggi doppia seduta. E domani si replica Il Catania riprende la preparazione domani

Stride abbastanza la differenza tra Benevento e Catania sui tempi della ripresa della preparazione. Auteri oggi ha tenuto i suoi all'Antistadio per due sedute intense, una al mattino e una al pomeriggio. Per chi non lo sapesse, gli etnei sono ancora in vacanza e riprenderanno solo domani, lunedì 30, la preparazione. Tempi radicalmente diversi, anche in considerazione del viaggio tra la Sicilia e il Sannio che toglierà altro tempo agli allenamenti dei rossoblù. E' solo una considerazione dall'esterno: ognuno ha la sua organizzazione, ognuno conosce i problemi della sua squadra. Quindi, i definitiva, appare persino inutile fare dei confronti.

Dicevamo del Benevento. Che oggi si è ritrovato due volte all'Antistadio: “In mattinata i calciatori sono stati impegnati con attivazione in palestra, core stability, circuito di forza esplosiva-elastica in palestra e lavoro sulla parte tecnica in campo. La sessione pomeridiana, invece, è stata caratterizzata da attivazione a secco, serie di ripetute brevi sulla velocità, partita a tema su campo aperto, partita su metà campo e scarico finale”.

L'osservato speciale rimane Shady Oukhadda, che si spera possa essere pronto per la sfida del 5 gennaio.