Catania alla ripresa: Toscano ritrova Di Tacchio, ma perde Sturaro La squadra etnea ha ripreso la preparazione in vista di Benevento

Novità positive in casa Catania. Alla ripresa degli allenamenti Toscano ritrova Francesco Di Tacchio e il portiere Adamonis, che hannio partecipato all'intera seduta di lavoro. Così ha fatto anche Celli nella prima parte di allenamento, poi si è dedicato ad un programma differenziato. Si è visto in campo anche l'ultimo arrivato Alessandro Ferroni, portiere ex Alessandria, in predicato addirittura di difendere i pali rossoazzurri nella sfida del 5 gennaio.

La notizia negativa riguarda l'ex Juve Sturaro, che rimarrà certamente indisponibile per aver riportato nel corso di Catania-Sorrento una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Gli altri assenti sicuri sono il terzino destro Guglielmotti, alle prese con una grastroenterite virale, oltre all'altro portiere Bethers e il difensore centrale Di Gennaro, che stanno svolgendo un ciclo di terapie per il recupero, così come Luperini, che deve ritrovare la condizione perduta.

Da domani il Catania si allenerà sempre di mattina fino alla partenza per Benevento.

Toscano ha sottolineato che è lecito attendersi delle novità dal mercato di gennaio: “Con il direttore e con la proprietà abbiamo già parlato di cosa fare e cosa cambiare per migliorare. Potevamo avere 3-4 punti in più, è demerito nostro e non è una questione di aspettative: i campionati non si vincono parlando ma si costruiscono, possono volerci anni, noi lavoriamo per accorciare i tempi e stiamo lavorando per costruire qualcosa di solido, credo in questo progetto”.

Nella foto il centrocampita ex Juventus, Sturaro