Benevento stamani in campo. Domani riposo Allenamento all'Antistadio per chi non ha giocato, nonostante la giornata festiva

Non cambiano le abitudini dei giallorossi. Subito in campo, prima di poter usifruire di un giorno di riposo. Così Epifania in campo per la strega, che dopo la splendida vittoria sul Catania continua a lavorare senza soluzione di continuità. L'allenamento di ripresa per chi non ha giocato contro il Catania è stato caratterizzato da “attivazione a secco e lavoro sulla parte tecnica, mentre, per chi ha giocato, attivazione a secco, lavoro sulla parte tecnica, percorsi metabolici e scarico finale”.

Auteri ha concesso per domani un giorno di riposo. Gli allenamenti riprendono mercoledì 8 nel pomeriggio intorno alle 14,45.