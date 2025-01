Serie C: Befana, solo carbone nella calza di Trapani e Foggia Lo sfogo clamoroso del presidente Antonini. Satanelli battuti in casa dopo due mesi

Pari senza gol tra Picerno e Trapani. Entrambe le squadre presentano gli ultimi rinforzi arrivati dalla sessione invernale del mercato: Picerno con Manetta, ex Messina, centrale difensivo, Trapani con Toscano, proveniente dall'Avellino e Piovanello, prestito della Juve Stabia. Partita subito maschia. Conseguenze fatali per De Ciancio che al 36' si fa cogliere in doppio giallo e lascia i suoi in dieci. E' una partita di sacrificio per i lucani, che però non soffrono affatto i siciliani, anzi provano addirittura a vincerla. Finisce sul nulla di fatto, le due squadre restano appaiate a quota 29 sull'uscio della zona play off. Alla fine lo sfogo come sempre sopra le righe del presidente Antonini: “Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un c.. axxo. A parte pochi eletti. Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo NON giocato oggi, ce lo saremmo AMPIAMENTE meritati". Poi chiude con una chicca: “"E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini. Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me”. Chiude con un panegirico sul basket, ovviamente contro il calcio: "Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma".

La seconda partita della serata si è giocata allo Zaccheria di Foggia. Predominio dei satanelli, ma L'Altamura, privo dei suoi tifosi, non ha mai mollato di un centrimetro e al 75' è passato addirittura in vantaggio con Leonetti che ha depositato a porta sguarnita su assist di Rolando. Nel finale in contropiede anche il raddoppio dei baresi con Grande. Con questa vittoria (0-2) il Team raggiunge quota 26 e ferma il Foggia imbattuto da due mesi.