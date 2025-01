Benevento alla ripresa: Capellini leggero affaticamento Migliora Meccariello, che in settimana si è sottoposto a visita specialistica a Bologna

Un giorno di riposo martedì per risollevarsi dalle fatiche (fisiche e psicologiche) della sfida col Catania, ma questo pomeriggio la squadra giallorossa si è ritrovata all'Antistadio Imbriani già con la testa rivolta alla partita di domenica a Potenza. Auteri ha sottoposto i suoi a "attivazione a secco, esercitazioni 8vs8, percorso metabolico, lavoro intermittente e scarico finale". E' stato l'ultimo giorno di allenamento sull'erba artificiale, da domani si passa al sintetico con tre sedute, una dopo l'altra, al campo Avellola, la “casa” del settore giovanile giallorosso.

La squadra sta abbastanza bene e va decisa verso la sfida coi ragazzi di De Giorgio. Alla ripresa non si è allenato coi compagni Capellini, alle prese con un leggero affaticamento dell'adduttore sinistro. Chi, invece, migliora sensibilmente è Biagio Meccariello, che sta continuando il suo personale programma di recupero dopo il risentimento accusato al ginocchio. La sua ripresa è stata anche confermata da una visita specialistica a cui si è sottoposto a Bologna. Buone notizie, dunque, per il difensore caudino, anche se è da escludere che per domenica possa essere disponibile a Potenza.

Per la trasferta al Viviani, Auteri riavrà Antonio Prisco, pronto a riprendersi il suo posto in squadra. Con il recupero di Pinato, che ha caratteristiche completamente diverse dal resto della truppa, soprattutto sotto l'aspetto fisico, il tecnico giallorosso si ritrova con una discreta abbondanza a centrocampo e con la possibilità di scegliere gli elementi più adatti alla contesa coi lucani.

Domani mattina, come abbiamo anticipato, la squadra si ritroverà all'Antistadio Imbriani (9,30), poi alle 10,10 salirà sul bus societario per trasferirsi al vicino campo Avellola, dove è in programma (10,15) la prima seduta di allenamento sull'erba sintetica.