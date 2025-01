Benevento, allenamento all'Avellola: Capellini migliora Domani mattina altra seduta mattutina: appuntamento nell'impianto di via Avellino alle 10,45

Seduta mattutina per il Benevento sul sintetico del campo Avellola, la "casa" del settotre giovanile giallorosso. Quella di stamattina è stata la prima di tre sedute sull'erba artificiale per acclimatarsi al fondo del Viviani di Potenza, che è appunto in sintetico. Sotto osservazione nel gruppo giallorosso soprattutto Ricccardo Capellini, che aveva accusato un affaticamento alla ripresa dei lavori. Il difensore crtemonese migliora e fa ben sperare per la gara di domenica in Lucania. Procede anche il percorso di recupero di Biagio Meccariello, che si era fermato per un risentimento al ginocchio. Il difensore caudino non è recuperabile per domenica, ma le sue condizioni crescono giorno dopo giorno.

Anche domani è prevista una seduta di lavoro mattutina al campo Avellola. Seduta programmata per le 10,45. I giallorossi si ritroveranno alle 10 all'Imbriani, alle 10,40 si trasferiranno in pullman nell'impianto di via Avellino. Come è stato annunciato quella di domani sarà una seduta aperta al pubblico.