Dalle 17 in vendita i tagliandi per la sfida di Potenza Il prezzo per il settore ospiti (500 posti) e di 13 euro oltre ai diritti di prevendita

La Società Potenza Calcio attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto che sono in vendita a partire dalle ore 17:00 di oggi, 9 gennaio, sul circuito Go2 e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per il match Potenza-Benevento, valevole per la 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie C Now 2024-2025, in programma domenica 12 gennaio 2025 alle ore 19:30.



INFO TICKET

Il prezzo del ticket per il settore Ospiti è di € 13,00 da aggiungere diritti di prevendita.

Si precisa che i residenti nella provincia di Benevento potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE i tagliandi per il settore Ospiti (capienza 500 posti). La vendita è consentita fino alle ore 19:00 di sabato 11 gennaio.

Vendita riservata ESCLUSIVAMENTE ai possessori della Fidelity Card/Tessera del Tifoso