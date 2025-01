Potenza, arriva il greco Siatounis Nelle ultime stagioni ha militato nella Virtus Entella

Il Potenza continua a rinforzarsi. Oggi ha annunciato l'arrivo del centrocampista classe 2002 Antonios Siatounis. Il giocatore di origine greca (nato a Ilion) ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno del 2026.Nel corso della sua carriera in Italia ha effettuato importanti esperienze nel settore giovanile della Sampdoria. Passa poi al Monza dove, nella stagione 2021/22 valsa ai brianzoli la promozione in serie A, raccoglie 2 presenze. Il 3 settembre 2021 debutta con la Grecia U21 nel corso della sfida contro la Danimarca U21. Si trasferisce alla Virtus Entella nella stagione 2022/23 e, nel corso degli ultimi tre campionati, colleziona 41 presenze. Calciatore dotato di grande duttilità, in carriera ha ricoperto il ruolo di play di centrocampo, mezz’ala d’inserimento e all’occorrenza anche di difensore centrale.