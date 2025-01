Benevento, seduta all'Avellola: Capellini in ottime condizioni. LE FOTO Fermi Manconi e Carfora, il primo a scopo precauzionale, il secondo per l'influenza

Un allenamento così intenso questa mattina all'Avellola, che al termine lo stesso Auteri ha chiesto ai suoi se volessero giocare anche la partitina finale. Si è deciso per il no, ma i giallorossi si sono divertiti a chiudere con una serie “libera” di tiri in porta dal limite dell'area.

Seduta articolata con tutta una serie di schemi offensivi e prove d'attacco e di difesa.

La notizia buona viene da Riccardo Capellini, che ha svolto l'intero allenamento senza avvertire alcun problema. Appare evidente che il difensore cremonese sia tra i “papabili” a prendersi cura del cannoniere rossoblù Caturano, per struttura fisica e abilità nel gioco aereo.

Ad un recupero importante, si sono contrapposte due assenze, quella di Manconi e Carfora. Il centravanti milanese ha saltato la seduta solo a scopo precauzionale per un lieve problema alla scchiena. Il giovane Carfora, invece, è rimasto ai box per un attacco influenzale. Oltre ai due erano assenti Meccariello, che sta proseguendo il suo personale programma di recupero dopo l'infiammazione al ginocchio, Nunziante, che fa passi da gigante verso la guarigione dopo l'intervento al menisco, e il lungodegente Nardi.

Dopo la fase di attivazione muscolare iniziale, Auteri ha sottoposto i suoi ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche su attacco e difesa, variando di volta in volta gli interpreti. Da sottolineare che Tosca è stato sempre utilizzato da centrale difensivo, mentre a sinistra sono andati di volta in volta Ferrara e Viscardi. A centrocampo si è rivisto in buona forma il giovane Prisco, che è in predicato di rivestire una maglia da titolare al Viviani. Libero di imperversare lungo tutto l'arco dell'attacco Acampora (partendo sempre da una posizione più arretrata), che contro il Catania domenica scorsa è entrato molto bene in gioco.

Molto bene Lamesta che si è proposto con continuità sul versante destro dell'attacco. Sotto osservazione anche Eric Lanini, uno dei protagonisti più positivi della vittoria sugli etnei. L'attaccante torinese ha fatto coppia sia con Lamesta che con Perlingieri, denotando un ottimo stato di forma.

Lo “sciogliete le righe” e il ritorno all'Imbriani in pullman dopo circa un'ora e mezza di allenamento. Domani si replica per la seduta di rifinitura sempre nella “casa” del settore giovanile.