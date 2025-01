Sfida col Potenza, 90 anni di storia: bilancio favorevole ai giallorossi Il Benevento ha vinto le ultime cinque partite disputate coi lucani

A Potenza hanno sempre sofferto la sfida col Benevento. Lo dicono i numeri, i cosiddetti precedenti che fanno della squadra sannita una sorta di “bestia nera” per i lucani. Li ricordiamo subito: 27 partite di campionato disputate finora, con 16 vittorie sannite, appena 5 del Potenza e 6 pareggi. La prima volta il 5 maggio '35 al vecchio Santa Maria degli Angelii e franca vittoria dei giallorossi per 4-1.

CINQUE DI FILA. Un dato statistico colpisce più di tutti: le ultime cinque sfide tra le due squadre sono state tutte vinte dai giallorossi. Nel 2008/09 2 a 0 al Vigorito (21 dicembre '08: gol di Clemente e Castaldo), 3-1 al Viviani (17 maggio 09: Cattaneo, Clemente, Nolè, Bueno), l'anno scorso 1-0 nel Sannio (30 ottobre '23, rete di Masciangelo), 2 a 0 in Lucania (7 marzo '24: grande doppietta di Lanini). Infine la partita disputata in questo campionato nel girone d'andata al Vigorito: 4-1 (7 settembre 2024: Acampora 2, Manconi, Talia, D'Auria).

NEL SANNIO UN SOLO PARI. Le partite disputate nel Sannio sono 14: ebbene i giallorossi hanno vinto per 13 volte, pareggiandone una sola. Proprio in quel pareggio c'è una sorta di paradosso calcistico: storia del 17 giugno 2007, gara di ritorno della finale play off per la promozione in C1. All'andata i lucani avevano vinto 1-0 con un gol di Pignalosa. Al ritorno al Benevento sarebbe bastato ricambiare anche la vittoria col minimo scarto (ma dopo i supplementari). Primo tempo a senso unico e vantaggio di Giampiero Clemente. Poi il Benevento rimase in dieci per l'espulsione di Fernando Castaldo e la partita girò. Nei supplementari Delgado firmò il pareggio che sancì la promozione in C1 del Potenza ai danni dei giallorossi di Simonelli.

CURIOSITA'. Il 20 marzo del '49 si giocò a Potenza sotto un'abbondante nevicata. Nonostante l'inclemenza del tempo e il fondo ricoperto di neve il Benevento vinse 3-0 con la doppietta di Welish (3' e 7') e un gol di Pastore (27').

Nella foto il secondo gol di Acampora nella sfida dell'andata