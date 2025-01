Il Messina respira, la Casertana sprofonda La squadra del neo tecnico Pavanel cade in quintultima posizione. Il Messina è appena un punto sotto

Il Messina respira, la Casertana sprofonda. Il sabato della C regala altre emozioni. Un Taranto indomabile, alla sua prima partita a porte chiuse a Francavilla Fontana, tiene testa ad un Messina sempre più deludente, che alla fine però riesce a cogliere ugualmente i tre punti. A segno Luciani a 10' dalla fine dopo un erroraccio di Marong su lungo rilancio del portiere peloritano Kaprikas. Per gli jonici è l'ottava sconfitta di fila.

In serata arriva anche il ko della Casertana al Pinto contro il Picerno. La squadra del neo allenatore Pavanel parte bene, sfiora il gol con Vano e coglie una traversa clamorosa a porta sguarnita con Bakajoko. Poi è quasi solo Picerno, che segna in finale di primo tempo con Guerra e legittima la vittoria nella ripresa, quando solo le prodezze di Zanellati evitano il tracollo. Nel finale anche l'espulsione di Carretta che non aiuta. Per la Casertana quarta sconfitta di fila nonostante il ribaltone tecnico. E contestazione dei pochi presenti al Pinto.

Domani alle 15 si giocano Catania-Juventus e Trapani-Crotone. Alle 17,30 Latina-Turris e alle 19,30 Potenza-Benevento.

