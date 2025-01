Potenza, la neve è arrivata. Si attendono comunicazioni dalla Lega Già stamattina il Viviani era ricoperto da una coltre bianca, ma il fenomeno è in intensificazione

Puntuale come indicavano le previsioni Meteo, la neve è già caduta copiosa su Potenza e dovrebbe persino intensificare la sua portata. Ecco come si presentava questa mattina il Viviani. Come riporta “Tuttopotenza” si attendono solo comunicazioni ufficialid a parte della Lega Pro.

Foto tratta da Tuttopotenza