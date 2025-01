Il rinvio di Potenza cambia qualche data degli eventi di gennaio Al Pastificio Rummi si andrà il 22 gennaio (anziché il 21), ad Apollosa la giornata slitta al 30

Il rinvio della gara tra Potenza e Benevento ha fatto sì che anche alcuni degli eventi programmati nel corso della settimana subissero delle modifiche.

Proprio il giorno dedicato al recupero al Viviani, il 21 gennaio, era fissata la visita al Pastificio Rummo, che evidentemente viene spostato al giorno seguente, mercoledì 22 gennaio. Stessa sorte per l'iniziativa ConosciAMO Benevento che era stata programmata per il giorno 23 ad Apollosa. Per non accavallare due eventi così vicini nel tempo, si è deciso di posticipare anche la giornata ad Apollosa che viene riprogrammata per il giorno di giovedì 30 gennaio.

Riportiamo il nuovo calendario degli appuntamenti di gennaio 2025

- 8 gennaio 2025 - incontro Club "Oreste Vigorito" - Benevento (già avvenuto)



- 14 gennaio 2025 - evento sponsor Fabbriche Riunite - Benevento.



- 22 gennaio 2025 - evento sponsor Pastificio Rummo - Benevento.



- 30 gennaio 2025 - ConosciAMO Benevento - Comune di Apollosa - Apollosa (BN).



- 31 gennaio 2025 - convegno scuola - IIS Alberti - Benevento.