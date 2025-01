Benevento: blocco del mercato, sanzione destinata a evaporare in 24 ore La sanzione Fifa per una somma irrisoria non pagata nell'affare Kubica: la società salderà tutto

“Ban” per tre sessioni di mercato. E' la notifica recapitata dalla Fifa al Benevento Calcio, che in teoria non potrebbe partecipare alle prossime tre sessioni di calcio mercato. La vicenda si ricollega al trasferimento dal Gornik di Kilo Kubica, che ha recentemente risolto il suo contratto col Benevento, e soprattutto al contenzioso aperto lo scorso anno dall'agente del giocatore per intascare la sua commissione. Il Benevento si rifiutò di pagare per le condizioni in cui il giocatore si era presentato nel Sannio. Come spesso accade la Fifa aveva però dato ragione all'agente del giocatore. La notifica della Fifa doveva essere arrivata almeno una settimana fa, ma per un disguido non è stata recapitata al presidente Vigorito.

La società giallorossa ora provvederà a liquidare al più presto la somma (si parla di 35mila euro, una bazzecola rispetto al bilancio sempre in ordine della società sannita) e la sanzione è destinata ad essere cancellata nel giro di 24 ore. La solita tempesta in un bicchier d'acqua, nello stile della Fifa che è attenta al “capello”, ma spesso dimentica le “travi” che si albergano negli occhi di tante altre società.