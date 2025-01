Sabato ospiti al Vigorito le società "Bersaglieri sanniti" e Asd Calvi Continua l'iniziativa del Benevento che promuove le associazioni sportive locali

Continua l'iniziativa che promuove le associazioni sportive locali, offrendo loro l'opportunità di aumentare la visibilità e ricevere supporto durante le partite casalinghe del Benevento Calcio nel campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo gli appuntamenti con l'U.S. Rugby Benevento, l'Accademia Volley Benevento e l'ASD Castelpoto, nella prossima gara casalinga contro il Team Altamura, in programma il 18 gennaio 2025 alle ore 17:30, saranno ospiti del Benevento Calcio l'ASD Bersaglieri Sanniti e l'ASD Calvi.

L'ASD Bersaglieri Sanniti di San Giorgio del Sannio, fondata nel 2010, promuove il Touch Football, uno sport senza contatto fisico che favorisce l'inclusione e il rispetto reciproco. L’associazione partecipa al campionato italiano di Touch Football e promuove una cultura dello sport basata sull'integrazione e sul confronto sano tra i giocatori. Il "Terzo Tempo" è il simbolo di amicizia che chiude ogni partita, rafforzando lo spirito di squadra.

L'ASD Calvi è una società calcistica dilettantistica che milita attualmente in Terza Categoria con la prima squadra, il calcio a 5 nel campionato di C2 e un settore giovanile che abbraccia tutte le categorie, dai primi calci agli allievi. La società è fortemente impegnata nelle attività sociali, promuovendo iniziative che favoriscono l'inclusione e il benessere della comunità. Inoltre, dedica particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani, offrendo loro opportunità di crescita sia sportive che personali. Ad oggi conta oltre 100 tesserati tra tutte le categorie.

Durante l’intervallo, dirigenti, atleti e allenatori dei club ospiti scenderanno sul manto erboso per un giro di campo, mentre lo speaker racconterà al pubblico la storia di entrambe le società e le principali attività sportive che le contraddistinguono.

Nella foto la formazione dei "Bersaglieri Sanniti" impegnata nel "Touch Football"