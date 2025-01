Altamura coi rinforzi, Benevento senza grossi problemi Auteri dovrà solo tener conto del tour de force visto il recupero di martedì a Potenza

L'Altamura prova a rinforzare la sua inquadratura in questo mercato di gennaio. Sono già tre gli elementi acquistati dal team barese: lo spagnolo Francisco Perez Ganfornina, classe 96, centrocampista proveniente dal Casarano; poi due elementi del Messina,

il difensore mancino (ma più propriamente esterno sinistro anche alto) Pasqualino Ortisi, classe 2002, nella prima parte 18 partite e due gol con la squadra peloritana (ma ultimamente aveva perso la titolarità), e il difensore centrale Francesco Rizzo, classe 98, 19 partite nella prima parte di stagione con i siciliani.

Difficile dire se Di Donato utilizzerà già qualcuno degli ultimi arrivati sabato al Vigorito, quando evidentemente non avrà grossi problemi di formazione. Del resto si era detto che la squadra altamurana è preferibile dalla cintola in su, tanto che la società ha provveduto soprattutto a rinforzare la retroguardia (con Rizzo e Ortisi).

Il Benevento, da parte sua, dovrà fare i conti con il tour de force dovuto al recupero della partita contro il Potenza. Dopo le fatiche di sabato al Vigorito, il Benevento avrà solo due giorni per preparare la trasferta lucana: domenica mattina riprenderà gli allenamenti all'Imbriani, lunedì partirà alla volta di Potenza.

Auteri, che sarà in conferenza stampa venerdì alle 17, penserà certamente a qualche avvicendamento, non tanto per essere ligio al turn over, quanto perchè qualche suo elemento non è stato al meglio in settimana. E, si sa, il tecnico di Floridia guarda sempre con molto interesse la condizione dei suoi sul presente: se avrà qualche dubbio, le alternative non gli mancano in nessun reparto.