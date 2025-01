Benevento, per Auteri solo questione di scelte Il tecnico terrà conto delle tre sfide ravvicinate e potrebbe operare qualche avvicendamento

Anche la rifinitura di questa mattina ha confermato la buona condizione del gruppo giallorosso che si appresta ad affrontare questo piccolo tour de force con tre partite in nove giorni.

A dirla tutta Auteri ha solo da riflettere sulla possibilità di alternare qualche elemento in vista soprattutto del recupero di martedì a Potenza (gli manca solo Meccariello). Il tecnico terrà certamente conto della condizione dei vari Talia, Perlingieri, Viscardi per varare l'undici di partenza contro il Team Altamura. Ma i metodi del tecnico di Floridia sono ormai noti: dà grande importanza alla panchina e alla possibilità di fare tutti i cambi che il regolamento gli consente. Questo vuol dire che si può partire anche con un undici diverso dal solito, ma ci sarà sempre la possibilità di apportare qualche sostanziale modifica in corsa.

Arriva l'Altamura al Vigorito e, come tutte le formazioni di questo girone, non sarà un agnello sacrificale. La squadra di Di Donato ha giocatori di buona tecnica soprattutto in attacco (Leonetti, Minesso, Rolando), mentre finora ha mostrato qualche pecca nel reparto difensivo, anche a causa di qualche infortunio di troppo (il difensore canadese Sadiki innanzitutto). Tanto che la società è corsa ai ripari andando a prendere due difensori del Messina, Rizzo (centrale) e Ortisi (esterno mancino).

Inutile dire che il Benevento è atteso al ritorno alla vittoria, anche in concomitanza con il difficile impegno del Monopoli (che pensa anahc e a rinforzarsi: ha preso Greco dal Vicenza) a Biella contro la Juventus. E' vero che le posizioni di classifica in questo momento contano fino ad un certo punto, ma è anche vero che le squadre di testa (oggi il Cerignola è di scena a Giugliano) non possono lasciare per strada punti importanti.