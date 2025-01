Auteri: "Dobbiamo fare una partita senza sbagliare nulla" Il tecnico giallorosso ammonisce: "L'Altamura non è la squadra dell'andata"

Tre partite in nove giorni, la possibilità concreta di qualche avvicendamento. Ma non vi aspettare che la risposta arrivi da Gaetano Auteri. Sorriso sornione e risposta sarcastica: “Se il vostro problema è sapere la formazione, bè, sappiate che è un problema anche mio: non l'ho ancora messa a fuoco”. Un'amabile bugia quella del tecnico di Floridia, che sa bene a chi affidare l'undici di partenza, ma aspetta come sempre le ultime ore per comunicare le sue decisioni. Così concede un indizio, ma bisogna lavorare comunque di fantasia: “Potrebbe essere leggermente diversa dalla formazione che avrebbe giocato domenica a Potenza. Abbiamo tanti giocatori che sono cresciuti e su cui poter contare. Vi confesso che ho scherzato con Lanini dopo il rinvio: gli ho detto che lui quella partita l'avrebbe giocata dall'inizio. Avrà maledetto la neve...”.

Don Gaetano come sempre non si discosta dal presente: “Pensiamo ad una partita per volta senza andare tanto in là col pensiero. Stiamo giocando una competizione impportante e di alto profilo, c'è grande partecipazione di tutti, ci sono solo piccole differenze di caratteristiche. Pensiamo all'Altamura che non è la squadra dell'andata e per noi non sarà certo facile averne ragione. Ma come sempre dobbiamo far conto sulla prestazione, margini di errore non ce ne sono, né come atteggiamento né come mettere a fuoco le varie situazioni della gara”.

Come si affronta una squadra come il Team Altamura, assai temibile dsalla cintola in su? “Più si va avanti e più le gare diventano determinanti. Non dobbiamo pensare che ci siano avversari più abbordabili, bisogna lavorare con grande intensità, coi giusti tempi, con una riaggressione corale e collettiva. Grande rispetto per tutti, bisogna cogliere i piccoli dettagli, pensare di fare la partita senza sbagliare nulla. Se facciamo tutto questo anche il risultato ci potrà sorridere. Siamo consapevoli di entrare in un momento di campionato che anche se non decide ancora nulla, può orientare. Noi senza pensare al primo posto, al secondo, all'avversario, dobbiamo scendere in campo solo per vincere”.

Qualche concessione sull'undici di partenza: “Nunziante? Sono 7-8 giorni che lavora con noi, Manfredini è un top, non esiste il problema. Valuteremo tutto”. In difesa potrebbe rientrare Ferrara: “Nelle ultime due partite ha giocato Tosca, abbiamo fatto cose diverse sul piano tattico: Ferrara sta bene è un giocatore di qualità, sta cambiando consapevolezza. Anche Capellini è molto forte, non ci ha dato forse quello che ci poteva dare, ma è solidale col lavoro dei compagni e sono certo che ci darà una grande mano. Nel nostro gruppo c'è una competizione leale e molto alta. Stanno tutti bene, avere tante frecce è meglio...”.

Si è detto che dopo le tre partite di questo tour de force si tireranno le somme sull'eventuale mercato. Queste le parole di Auteri: “Più che sulle tre partite il mio pensiero va sul fatto che sono talmente contento di questo gruppo, che mi sento di dire che qui nessuno andrà via. Se ci saranno situazioni che potranno migliorarci, la società eventualmente non si tirerà indietro. Ma non dimentichiamoci che chiunque arrivi andrà a confrontarsi con chi è già dentro. E all'interno di questo gruppo ci sono tante risorse”.

Una riflessione finale sulla decisione del sindaco di Potenza di far giocare la partita alle 19 la gara di recupero: “Alle 19 di sera non è conveniente per nessuno... Evidentemente sono “vigili” e attenti alla viabilità”.