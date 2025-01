Serie C / Diretta Benevento-Team Altamura 1-0, LIVE Al Vigorito il confronto della ventitreesima giornata del girone C

Al Vigorito si gioca il match tra il Benevento e l'Altamura, valdio per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. I giallorossi hanno caricato le batterie nell'ultimo weekend, a causa del rinvio per neve del match col Potenza che si recupererà martedì prossimo. La squadra di Di Donato, invece, è reduce dal pareggio casalingo maturato col Sorrento.

17' - GOL DEL BENEVENTO! Perfetto calcio d'angolo di Lamesta per Manconi che al volo insacca

12' - Conclusione alta di Rolando

11' - Proteste giallorosse per un presunto tocco di mano in area di De Santis

10' - Il Benevento domina dal punto di vista del palleggio, ma gli manca il guizzo finale

6' - Cross di Mane per la testa di Minesso: palla fuori

4' - Il Benevento mantiene il possesso alla ricerca dei varchi giusti

1' - Comincia Benevento-Altamura!

Benevento-Team Altamura 1-0, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra, Tosca, Ferrara; Viviani, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Nunziante, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Pinato, Acampora, Viscardi, Borello, Carfora, Talia, Capellini. All.: Auteri

TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Viola; Manè, Siletti, De Santis, Ortisi; Grande, Ganfornina; Minesso, D'Amico, Rolando; Leonatti. A disp.: Pane, Andreoli, Onofrietti, Di Benedetto, Bumbu, Rizzo, Simone. All.: Di Donato

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera

Marcatore: 17'pt Manconi