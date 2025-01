Benevento-Altamura, Pinato: "Le partite vanno chiuse prima" Il commento del centrocampista giallorosso: "Ci è mancato il cinismo"

Pinato ha commentato così il pari maturato al Vigorito tra il Benevento e l'Altamura: "C'è rammarico, anche perché quando calci venti volte in porta e non vinci è sicuramente deludente. Quando fai una prestazione del genere ti puoi rimproverare poco. Gli errori si fanno e si commettono, altrimenti le partite finirebbero tutte 0-0. Ci è mancato il cinismo, anche se c'è da dire che siamo una squadra che ha realizzato 42 gol. L'unica cosa che possiamo dire è che le partite vanno chiuse, per il resto non ci possiamo rimproverare nulla. La mia condizione? Sto bene, le gambe girano quando sono in campo. Ci sono".

Pinato: "Siamo vivi e lo dimostreremo"

Pinato ha proseguito: "Nel primo tempo l'Altamura ha avuto un atteggiamento aperto, poi nella ripresa ha pensato a portarsi a casa il risultato come è giusto che sia. Ci è mancato il guizzo, ma abbiamo avuto anche tante palle sporche come il palo di Acampora che dal campo pensavo fosse gol. Siamo vivi e vegeti, lo dimostreremo a Potenza".