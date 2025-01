Benevento, domani mattina seduta all'Avellola Nel pomeriggio si parte col Bus societario già alla volta di Potenza

Non c'è tempo per fermarsi a meditare su ciò che poteva essere e non stato. Il calendario chiama, il Benevento deve rispondere. C'è il recupero di Potenza che incombe e la squadra questa mattina ha già ricominciato ad allenarsi all'Antistadio Imbriani.

Domani, lunedì, si replica ancora di mattina, ma questa volta la seduta sarà sul sintetico dell'impianto Avellola (10,45). Alle 16 la squadra sarà già in partenza sul Bus societario alla volta del capoluogo lucano.

Considerato l'inizio della gara coi rossoblù di De Giorgio fissata per le 19, il Benevento ne approfitterà per una seduta di rifinitura sul campo Figc (anch'esso in erba sintetica) di Potenza alle 10,15. Dopo la riunione tecnica la squadra raggiungerà il Viviani e sarà pronta alla sfida coi rossoblù alle 19. C'è da dire che nonostante l'orario non certo comodo, il Benevento ha optato per il ritorno in città dopo la partita. Tanto che martedì, giovedì e venerdì la squadra si allenerà regolarmente all'Imbriani sempre nel pomeriggio (14,45). La settimana itinerante culminerà con il nuovo viaggio in pullman alla volta di Foggia alle 17 di sabato (rifinitura al mattino). Allo Zaccheri si giocherà domenica alle 15.