Messina ko, Modica lascia Lo sfogo amaro del tecnico: "Se uno deve pagare per queste disfatte sono io"

Giacomo Modica non è più l'allenatore del Messina. Ha comunicato ai giornalisti di aver rassegnato le dimissioni al termine della partita contro il Crotone, vinta dai pitagorici per 2 a 0 allo stadio "Franco Scoglio".

“La nuova proprietà è libera di scegliere un altro tecnico. Ho preso questa decisione anche per il bene della città. Io non sono mai scappato, ho fatto di tutto e di più per amore del Messina. Ci ho messo tutto quello che avevo dentro la testa ed il cuore per essere protagonista come un anno fa. Non ci sono riuscito e ne devo prendere atto. Se ci deve essere uno che paga per le disfatte sono io”