A Foggia dirige il "terzo anno" Ramondino L'arbitro di Palermo non. ha mai diretto prima d'ora il Benevento

Sarà un “terzo anno”, Fabrizio Ramondino di Palermo a dirigere domenica la sfida dello Zacchieria tra Foggia e Benevento. Il fischietto siciliano ha diretto finora appena 30 partite in Lega Pro con 7 vittorie delle squadre di casa, 12 pareggi e 11 successi delle formazioni in trasferta. 7 i rifori decretati, altrettanti i cartellini rossi comminati. Ramondino non ha mai prima d'ora diretto il Benevento. A Foggia sarà coadiuvato da Veronica Martinelli di Seregno e Michele Piatti di Como. Quarto uomo Giuseppe Vingo di Pisa.