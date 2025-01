Zauri: "Mi aspetto una grande prestazione, voglio vincere" Il diesse Leone prende tempo sul mercato: Ne riparliamo dopo la partita"

Zauri si presenta insieme al direttore sportivo Leone in conferenza stampa.

Il diesse Leone: “Voglio tranquillizzare la piazza, perchè qui si sta ricostruendo una squadra per il futuro. Vogliamo chiedere pazienza, ma stiamo lavorando perchè Foggia diventi più squadra, club più appetibile e nel complesso più forte. La cessione di Millico c'è anche dispiaciuta, ma si erano create delle occasioni e per il bene di tutti abbiamo preso questa decisione. Sarò sostituito con giocatori giovani e di prospettiva. Salines ha preso una decisione molto importante, ringraziamo il Monopoli per l'offerta, ma noi abbiamo messo un mattone per la costruzione di una grande squadra. Siamo tutti più stabili e più forti”.

Mister Zauri: “Questa squadra non ha mai sbagliato una partita sul piano dell'atteggiamento. Gli attaccanti hanno fatto pochi gol perchè partecipano moltissimo alla fase di non possesso. Nell'ultima partita abbiamo fatto qualcosa di meglio. Da quando sono arrivato alla squadra non posso rimproverare nulla. Noi ci alleniamo a prescindere da quello ci accade intorno. Ragazzi che lavorabo sodo, abbiamo lavorato benissimo anche questa settimana. Dobbiamo essere bravi noi a isolare i ragazzi dal mercato. Faremo un'ottima prestazione contro il Benevento e speriamo anche di vincere. Loro hanno due o tre calciatori in ogni ruolo dello stesso loivello. Ha giocatori di talento e sono primi non a casa. Ma il Foggia è un'ottima squadra, vogliamo fare bene e vogliamo vincere”. Fuori causa Mazzocco, Parodi e Pzienza.

Inn ultimo Leone ha glissato sul prossimo mercato: “C'è una partita importante, non ne voglio parlare. Mi auguro che chi è stato chiamato in causa (Emmausso, Tascone, Murano) segni pure”.