Foggia, Emmausso: "Meritavamo la vittoria contro il Benevento" Le parole dell'attaccante rossonero, autore di una doppietta

Autore delle due reti rossonere contro il Benevento, Emmausso ha sottolineato nel post gara: "È stata una partita aperta e combattuta. Noi meritavamo sicuramente qualcosa in più, basti considerare le occasioni create e la traversa nel finale di Vezzoni. Il Benevento è una squadra forte, ce la siamo giocata a viso aperto. Alla fine è arrivato un pareggio che reputiamo comunque positivo. I play off? Ovviamente ci crediamo. Dobbiamo ambire alle cose più grandi, abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci, anche perché con Zauri stiamo facendo un ottimo lavoro".