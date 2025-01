Il Monopoli non fallisce il colpo primato Battuta la Cavese (3-1), i pugliesi sono da soli in vetta

Il Monopoli non fallisce il colpo primato, battendo non senza sofferenza una Cavese sempre spigolosa e ben messa in campo. La squadra pugliese scava il solco nel primo quarto d'ora, segnando al 10' con Angileri e raddoppiando al 15' con Gandolfo. Poi la squadra di Colombo gestisce grazie alla forza della sua difesa (la migliore del campionato) e resiste al ritorno della Cavese che segna al 2' della ripresa il gol della speranza con Vigliotti. Gli aquilotti di Maiuri ci provano fino all'ultimo, ma il Monopoli difende senza problemi e negli ultimi minuti (90') sigilla con Yeboah la vittoria (3-1) che vale il primo posto solitario in classifica. Il “Gabbiano” sale a quota 47 e vede dall'alto Benevento e Cerignola a quota 45. L'Avellino è quarto a 43, poi c'è il Potenza a 42. Un'autentica bagarre.