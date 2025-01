Il Trapani si affida a Torrente Ultime due stagioni al Padova, prima con Bari e Gubbio

Il presidente Antonini (divenuto cittadino onorario di Trapani) lo ha annunciato con un post su “X”. Il nuovo tecnico dei granata siciliani sarà Vincenzo Torrente, un allenatore navigato per la serie C, reduce da due stagioni nel Padova, prima dell'esonero arrivato poco prima dei play off dello scorso anno, con il club scudato al secondo posto. Torrente ha tra gli altri allenato anche Bari e Gubbio.