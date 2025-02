Monopoli e il sogno serie B. Colombo: "Giocheremo con serenità" Il tecnico brianzolo: "I ragazzi stanno scrivendo una favola"

Per Monopoli, centro pugliese di circa 47mila abitanti, è un sogno. Guardare tutti dall'alto in basso, credere che quella pazza idea della serie B possa persino concretizzarsi. I numeri, soprattutto quelli in trasferta, dicono di una squadra pressoché imbattibile: 8 vittorie, 2 pareggi, solo 2 sconfitte (a Catania e a Biella con la Juventus NG). E soprattutto grazie alla forza della propria difesa la squadra di Colombo proverà a uscire indenne anche dal Vigorito lunedì sera. “Questi ragazzi sono stati bravi a far sì che questa partita diventasse una partita di cartello, non credo che in principio qualcuno pensasse che Benevento-Monopoli potesse valere il primato in classifica. Certo, avremo un compito difficile, arduo, ma metteremo in campo la nostra consueta serenità e la voglia di giocarcela fino in fondo come è stato finora”. Le parole del brianzolo Alberto Colombo sono sempre misurate, anche per lui questa avventura si sta rivelando una favola dei giorni nostri. "Non so se questa favola sarà a lieto fine o meno, ma questi ragazzi ne stanno scrivendo una che non sarà dimenticata facilmemnte". La settimana scorsa ha un po' sofferto contro la Cavese, ma il primato conquistato ha fatto diventare storica addirittura quell'ultima sfida. “Siamo bravi quando ci difendiamo bassi, ma contro la Cavese ci siamo difesi andando in avanti, cercando di essere sempre propositivi. A livello estetico il primo tempo con la Cavese è stato dei migliori. Abbiamo un po' subito il gol del 2 a 1, ma la squadra ha saputo far passare la burrasca”.

In città si vive un momento di euforia: fino a ieri sera i biglietti staccati erano 175 (la prevendita si chiude domenica sera alle 19). Il presidente del Centro Coordinamento Club, Onofrio Fiume, si mostra fiducioso e prevede almeno 500 tifosi monopolitani al Vigorito, rammaricandosi solo per la mancata presenza dei gruppi ultrà che non aderiscono alla “Fidelity Card”.