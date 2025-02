Il Monopoli annuncia il rinnovo del contratto con ben 7 calciatori Mossa strategica alla vigilia del big match del Vigorito

Nel mentre annuncia l'accordo per la risoluzione consensuale conMoustapha Yabre, terzino sinistro, nato a Zabrè in Burkina Fasoil 13 luglio 2002, il Monopoli comunica anche il prolungamento del contratto per ben altri 7 calciatori: Cristian Damian Battocchio, centrocampista classe 1992, 26 presenze e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Nicola Bizzotto, difensore classe 1990, 126 presenze, 3 gol e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Danilo Bulevardi, centrocampista classe 1995, 38 presenze, 3 gol e 5 assist con il club in tutte le competizioni; Francesco Grandolfo, attaccante classe 1992, 75 presenze, 18 gol e 4 assist con il club in tutte le competizioni; Mirko Miceli, difensore classe 1991, 22 presenze con il club in tutte le competizioni; Bruno Valenti, centrocampista classe 2002, 16 presenze e 1 assist con il club in tutte le competizioni; Orlando Viteritti, centrocampista classe 1994, 144 presenze, 8 gol e 19 assist con il club in tutte le competizioni.

Tutti i calciatori hanno sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026.