Benevento, Simonetti ci sarà contro il Monopoli Improbabile invece la presenza di Talia. Stamattina seduta unica all'Imbriani

Simonetti ci sarà contro il Monopoli, Talia quasi certamente no. Auteri dovrà accontentarsi del suo fido “tuttocampista” e non è cosa da poco. A centrocampo, invece dovrà ancora una volta fare a meno del mediano napoletano, che non ha smaltito la lombo-sciatalgia che lo ha frenato negli ultimi tempi. Potrebbe essere inutile anche portarlo in panchina.

Il Benevento ha svolto un allenamento mattutino all'Imbriani e lì sarà anche domani mattina e lunedì, poiché la partita col Trapani si gioca nel “monday night” alle 20,30. Come dire che quella che sarebbe stata la rifinitura, vivrà invece altre due sedute di allenamento in cui Auteri potrà limare le sue scelte.

Quello che è certo è che non ci sono decisioni già prese. Il modulo dovrebbe tornare ad essere quello solito (4-2-3-1), d'altro canto con il nuovo infortunio di Meccariello (dopo l'intervento al menisco servirà almeno un mese per recuperare) anche in difesa le scelte non sembrano infinite.

Da decidere anche i due centrocampisti che agiranno davanti alla difesa. Inizialmente il tecnico potrebbe ripartire con Viviani e Prisco, come a Foggia, ma non bisogna sottovalutare la candidatura di Agazzi, che viene considerato un vero e proprio rinforzo dopo essere stato “reintegrato” a pieno regime nella squadra giallorossa. Per altro a centrocampo Auteri questa volta potrà usufruire del rientro di Simonetti, che è un perno insostituibile nello scacchiere giallorosso e che dà un supporto preziosissimo ai due mediani davanti alla difesa. In avanti, dopo le ultime vicende, non dovrebbe essere toccata la coppia Manconi-Lanini, che si è mossa bene anche nell'amichevole di giovedì ad Apollosa.

Inutile dire che mai come questa volta la sfida appare decisiva per il futuro. Se il Benevento vuole continuare a coltivare sogni di promozione diretta dovrà battere il Monopoli. Qualsiasi altro risultato sarebbe un'ulteriore frenata verso il massimo obiettivo.

Domani pomeriggio alle 17 il tecnico del Benevento Gaetano Auteri terrà la consueta conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta da Ottochannel Canale 16 e in streaming su www.ottochannel.tv.