Serie C, oggi tre sfide per l'alta classifica Spicca su tutte quella del Monterisi tra Cerignola e Catania. Spettacolare anche Picerno-Juve

Dopo le sorprese del sabato (sconfitte del Potenza a Trapani e del Crotone in casa del Sorrento), c'è una domenica “corta”, ma intensa. Questo pomeriggio, tutte alle 15, sono tre le partite in programma. Su tutte Cerignola (45)-Catania (35), una sfida tra una delle squadre più in forma del campionato contro la più nobile delle partecipanti a questa serie C. Raffaele dice che ha tutti disponibili (è tornato a lavorare in parte con la squadra persino Cuppone, reduce dall'intervento ai legamenti) e non ha problemi di nessun tipo: “Ci aspettiamo di avere uno stadio che spinge, ma la squadra se vuole puntare al massimo dovrà non fare differenza tra partite casalinghe e in trasferta”, carica l'allenatore ofantino.

Il pomeriggio sarà completato da Avellino (43)-Turris (6), una partita dall'esito più che scontato. I corallini sono ridotti ai minimi termini e andranno in campo con parecchi elementi della Primavera, soprattutto ora che la società ha annunciato il ritiro della squadra giovanile dal suo campionato di competenza. Per una sera gli irpini avranno la possibilità di mettere il naso davanti al Benevento e già questo è uno stimolo immenso.

Terza partita del pomeriggio Picerno (34)-Juventus Next Gen (30), sfida tra due squadre solidissime che possono entrambe ambire ad un posto nei play off. I bianconeri di Brambilla gonfiano il petto per le 4 vittorie di fila e per la serie positiva complessiva che dura da 9 giornate. I lucani, da parte loro, sono reduci da una vittorie e tre pareggi nelle ultime quattro gare, l'ultimo in casa del Crotone. Insomma una partita tutta da godere tra due formazioni ambiziose e decisamente solide.