Benevento, Manconi e Lanini all'assalto del Monopoli Compito gravoso per gli attaccanti giallorossi: abbattere il muro della difesa più forte del torneo

Si capisce che la qualità che invidia di più al Monopoli è la “libertà mentale”.

Gaetano Auteri vorrebbe che anche i suoi avessero la mente libera, tanto che in questa settimana ha lavorato soprattutto su questo. Dice che la sua squadra non ha queste grandi problematiche che le si vorrebbero affibbiare. Ma che è in un periodo poco sereno: “In avvio di settimana non li avevo visti molto tranquilli, ma poi pian piano hanno mostrato uno stato d'animo diverso. Capita anche alle squadre che vincono i campionati, spesso queste sono reazioni positive. Una cosa è certa, noi problemi gravi non ne abbiamo e vogliamo dimostrare sul campo quello che diciamo”.

Anche sul piano fisico qualche problema è stato superato. In infermeria rimane solo Talia con la sua fastidiosa lombo-sciatalgia, oltre a Meccariello, operato venerdì, e Pinato che sconta la sua seconda giornata di squalifica.

LA FORMAZIONE. Indizi tanti, ma la formazione la conosceremo domani sera. Don Gaetano chiude con “Volete sapere di Lanini? Gioca!”. Aveva chiuso così anche la conferenza pre-Foggia e tutto sommato l'annuncio anticipato aveva portato bene al bomber torinese che aveva segnato allo Zaccheria il gol del momentaneo 2-1. Eric giocherà dal primo minuto anche domani sera, ma non sarà l'unica novità di una squadra che recupera l'assetto tattico usuale: 4-2-3-1. Al rientro Oukhadda e insieme a lui Lamesta per andare a riformare la catena di destra che ha incantato per tre quarti di campionato. Al centro della difesa non dovrebbero esserci dubbi: toccherà a Berra e Capellini, con Ferrara (ma non è escluso Viscardi...) a sinistra. A centrocampo, senza Talia, dovrebbe toccare, come a Foggia, a Viviani e Prisco, che questa volta però avranno il supporto prezioso di Pier Luigi Simonetti. L'ex Ancona è il punto di equilibrio del settore centrale giallorosso, uno capace di legare i reparti con il suo moto continuo e generoso, di difendere e attaccare con la stessa intensità. La fascia sinistra sarà come sempre sua. A questo punto non resta che assegnare le due maglie dell'attacco, che presumibilmente saranno di Manconi e Lanini.

La squadra giallorossa terrà un'altra seduta di allenamento domani mattina all'Imbriani. Si gioca alle 20,30 ed è giusto che ci sia l'ultima rifinitura.

Chiudiamo con la “profezia” di Auteri: “Di certo fino alla fine ci potrà essere un'altalena in testa. Saranno gli ultimi 180 minuti a determinare la vittoria di questo campionato e noi abbiamo le stesse possibilità degli altri”.