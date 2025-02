Benevento-Monopoli, in passato già due sfide promozione La prima volta nel 1946, la seconda nel 2006. L'ultima vittoria casalinga nel 2015 firmata Pezzi

In conferenza qualcuno ricorda ad Auteri che il Monopoli è una “piccola bestia nera” per la strega avendo vinto le tre ultime sfide (le due dello scorso campionato e quella dell'andata di quest'anno). Ma don Gaetano vuole essere positivo e controbatte così: “Bè, allora ricordiamoci della mia prima avventura in giallorosso (2015/16): quell'anno vincemmo all'andata e al ritorno contro il Monopoli”. L'allenatore giallorosso vede le statistiche come fumo negli occhi, gli interessano poco. Ma se c'è da trarre un dettaglio, prova a ricordare quello positivo. Il bilancio complessivo è dalla parte dei giallorossi: 19 partite con 7 vittorie del Benevento (due sul campo pugliese), 5 dei monopolitani e 7 pareggi.

Bisogna dire che al di là di una storia quasi “ottantenne” pressochè agli antipodi, due volte la sfida tra strega e gabbiano è valsa per la promozione. La prima volta in assoluto in serie C nel lontano 46/47 e poi giusto 60 anni dopo, nel campionato di C2 del 2006/07. In quel lontano campionato del “dopoguerra” il Benevento vince due volte, 1 a 0 in Piuglie e 3-1 al Santa Maria degli Angeli. I giallorossi sono primi a 42 punti, i monopolitani secondi a 36. Nessuna delle due è promossa, perchè ci sono da giocare, in estate inoltrata, dei play off “d'antan”. Un girone finale con le prime due classificate di tre campionati del sud: Nocerina e Turris (girone A), Benevento e Monopoli (girone B), Messina e Giostra Messina (girone C). Non ci sono soldi, il Benevento partecipa a “singhiozzo”, tra tanti forfait e qualche sfida accettata. Col Monopoli perde a tavolino sia all'andata che al ritorno nell'ultima del frenetico girone finale (vinto dalla Nocerina), rammaricandosi soprattutto per quella di ritorno, con entrambe le squadre già schierate per giocare e i commissari di campo inflessibili a chiedere l'ammenda per i precedenti forfait e a vietarne l'effettuazione.

L'altro play off è del 2006/07, è la semifinale per la C1: all'andata al Veneziani finisce 0-0, al ritorno vincono i giallorossi per 3-0 con una doppietta di Clemente e un gol di Polani.

L'ultima vittoria casalinga dei giallorossi sul Monopoli risale alla stagione vittoriosa 2015/16. Storia dell'11 ottobre 2015. Il Benevento rimane in dieci per l'espulsione di Mucciante dopo appena 13' e va sotto di un gol al 34' con Croce. Nella ripresa però ribalta tutto: il pareggio è di Melara al 13', il gol della vittoria all'ultimo minuto (93') di Enrico Pezzi di testa.

Nella foto l'ex giallorosso Enrico Pezzi