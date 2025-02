Benevento, Auteri: "Fatto di tutto per vincerla. Ecco cosa ci sta mancando" Le parole del tecnico giallorosso dopo il match pareggiato con il Monopoli

Auteri ha commentato così il pareggio rimediato al Vigorito tra Benevento e Monopoli: "Abbiamo fatto di tutto per vincerla. Come ho già detto, siamo in un momento in cui abbiamo perso un po' di sicurezza in una fase in cui i punti pesano e non poco. Non ci sono problemi gravi, ma è un discorso di serenità. Se allentiamo un po' la tensione ritroveremo a essere quelli di prima".

Auteri: "Dobbiamo eliminare la pressione"

Auteri ha poi proseguito: "Come si supera questo momento? Magari facendo rivedere delle cose del periodo in cui eravamo più propositivi e meno bloccati nell'andare a proporre gioco. A un certo punto, i campionati prendono la piega della pressione perché il numero di partite si riduce. Questa pressione dobbiamo eliminarla perché il campionato è ancora aperto. Ritroviamo la serenità e anche la voglia di giocare in maniera più propositiva, con meno pressione e maggiore disponibilità ad accompagnare l'azione. Nel secondo tempo i ritmi li abbiamo alzati, ma sono partite in cui non puoi creare trenta palle gol contro un Monopoli che è la squadra che ha subìto soltanto cinque gol fuori casa. Sono partite che si vincono anche con il minimo dettaglio, abbiamo creato ma ci è mancata la scelta finale. Se ho visto dei miglioramenti rispetto alla partita di Foggia? Dico di sì. Stasera non siamo stati brillantissimi come possiamo fare, ma secondo me questo dipende da un po' di pressione".