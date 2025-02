Benevento-Monopoli, Borello: "È un pari che lascia un po' di nervosismo" Le parole del calciatore giallorosso: "Siamo gli stessi di prima, dobbiamo continuare a lavorare"

Era tra gli ex di Benevento-Monopoli. Borello ha commentato così il pari rimediato al Vigorito: "È stata una partita difficile contro una squadra che lavora bene, ci è mancato il guizzo giusto. Dobbiamo solo continuare a impegnarci. Sicuramente è un risultato che ci lascia un po' di nervosismo. Dobbiamo prendere questo risultato in maniera positiva, in vista di una partita con la Juve che non sarà facile. Cosa mi ha chiesto il mister? Niente di particolare, ha cercato di vincerla ma purtroppo non è andata bene".

Borello e i fischi dei tifosi del Monopoli

"Non è questione di serenità. Quando arrivi in una fase del campionato un po' particolare è normale avere pressione perché le altre si sono avvicinate. Dobbiamo lavorare ed essere uniti, siamo gli stessi di prima. I fischi? Non ci ho fatto neanche caso, non so perché i tifosi del Monopoli hanno fischiato. Ho cercato di dare il massimo con la maglia biancoverde, ma ora sono un calciatore del Benevento e penso solo a questo".