Benevento, Capellini: "Ci è mancato il gol". E sul mercato... Le parole del difensore giallorosso dopo lo 0-0 rimediato con il Monopoli al Vigorito

Ecco le dichiarazioni di Capellini ai microfoni di OffSide: "Il Monopoli ha fatto una gara difensiva, eravamo pronti per questo ma purtroppo non è arrivato il gol. Non ci fasciamo la testa, andiamo avanti nel modo giusto. In noi non manca fiducia, soltanto con il Potenza abbiamo rimediato una batosta mentre nelle altre ce la siamo giocata. Dobbiamo andare avanti e lavorare, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. In difesa abbiamo lavorato sui nostri punti deboli per evitare gli errori. La mia condizione? Sono partito con qualche acciacco, ma adesso sto bene".

Capellini e la sfida con la Juve

"Sarà una bella partita e affronteremo una squadra in forma. Dobbiamo ricordarci che siamo il Benevento e non affronteremo la Juve con timore: andremo a fare la nostra partita".

Capellini e il mercato

"Le voci di mercato non ci hanno destabilizzati. Pensiamo solo a noi, poi se durante le ultime ore arriverà qualcuno, allora lo integreremo al meglio e il più velocemente possibile".