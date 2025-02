A Biella dirige il palermitano Mucera C'è già un precedente tra la squadra giallorossa e il fischietto siciliano

Sarà il “quarto anno” Giuseoppe Mucera di Palermo a dirigere domenica a Biella la sfida tra Juventus Next Gen e Benevento. Il fischietto siciliani ha finora diretto 47 partite in Lega Pro, con 19 vittorie delle formazioni di casa, 15 pareggi e 13 vittorie delle squadre in trasferta. 9 i rigori decretati, 22 i cartellini rossi comminati.

Mucera ha già diretto il Benevento in questa stagione, precisamente il 20 ottobre a Potenza nella sfida dei giallorossi contro il Sorrento. I giallorossi vinsero grazie ai gol di Tosca, Perlingieri e Lamesta. Mucera sarà coadiuvato dai guardalinee Stefano Franco di Padova e Giuseppe Luca Lisi di Firenze. Quarto uomo Gabriele Restaldo di Ivrea.