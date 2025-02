Auteri, divorzio. In arrivo Pazienza Manca l'ufficialità. Il patron Vigorito e il direttore Carli a cena con l'allenatore designato

Probabilmente gli è stato fatale lo zero a zero contro la difesa meno perforata del campionato. Il Benevento aveva considerato questa gara come una tappa da non fallire. Solo una vittoria avrebbe consentito ad Auteri di continuare a sedere sulla panchina giallorossa. La società ha deciso per il divorzio (esonero ancora non ufficializzato) ed ha già scelto il sostituto del tecnico di Floridia. Sarà certamente Michele Pazienza, 43 anni di San Severo, ex allenatore di Cerignola e Avellino, a ricevere l'ideale testimone alla guida della strega.

Questa sera il patron Vigorito insieme al direttore Carli è a cena a Napoli proprio con l'allenatore pugliese, a cui è stato proposto di guidare il Benevento in queste ultime 13 partite di campionato. Scontato l'assenso del tecnico, che aveva già anticipato di gradire la sua nuova destinazione.