Arriva l'ufficialità dell'esonero di Auteri Sollevati dall'incarico anche il "secondo" Cassia e il preparatore Di Mauro

Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra Gaetano Auteri unitamente ai suoi collaboratori, l'allenatore in Seconda, Loreno Cassia e il preparatore atletico, prof. Giuseppe Di Mauro.

La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità dimostrata e per le emozioni che hanno regalato al Benevento Calcio, ai tifosi e alla Città.