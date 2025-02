Di Mauro: "Ho rivissuto aria di casa... in bocca al lupo per il prosieguo" Il post su facebook del preparatore atletico dello staff di Auteri

Giuseppe Di Mauro, preparatore atletico dello staff di Gaetano Auteri ha scritto un post di saluti su Facebook: "Non pensavo di scrivere queste parole almeno non pensavo di farlo così presto… come sempre ho dato tutto me stesso speravo in un epilogo migliore però questo è il calcio e va accettato…. comunque e’ stato stupendo rivivere ancora una volta l’aria di quella che considero ormai casa mia… in bocca al lupo per il proseguo