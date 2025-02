Per Lanini e Capellini domenica un tuffo nel passato Sono entrambi ex bianconeri ed hanno anche militato nella Next Gen

Un paio di giallorossi domenica mattina a Biella sentiranno aria di casa. Del resto sembra difficile vestire la maglia bianconera e non sentirsela ancora cucita addosso. Riccardo Capellini e Eric Lanini non solo hanno un passato nelle giovanili della Vecchia Signora, ma hanno anche giocato nella sua versione “Next Gen” di serie C. Eric nel 2019/20 ha totalizzato 17 partite segnando 3 gol, Riccardo la stagione seguente, quella 20/21 nella quale le presenze alla fine sono state 24.

Entrambi hanno ricordi indelebili di quell'esperienza.

Lanini ha postato con orgoglio sul suo profilo Instagram la foto in allenamento con Ronaldo, Dibala e Betancur. Una compagnia d'eccezione per il bomber torinese che è il capocannoniere giallorosso nonostante uno scarso minutaggio: 9 gol in campionato, uno in Coppa Italia. Gol che vanno sommati a quelli della seconda parte dello scorso campionato, 9 come quelli di oggi (in 22 partite, play off compresi).

L'altro ex bianconero, come abbiamo detto, è Riccardo Capellini. Il difensore centrale cremonese è alla sua terza stagione in giallorosso e quella al La Marmora-Pozzo sarà la sua 70a presenza con la strega. Capellini è tra i difensori più quotati in serie C e proprio lunedì contro il Monopoli ha giocato una delle sue migliori partite. Quando era alla Juve lo avevano definito il “difensore in frac” per quella sua qualità di giocare capo alzato ed uscire dall'area di rigore palla al piede. Per lui 19 parrite nella sciagurata stagione in serie B culminata con la retrocessione, 33 lo scorso anno, play off compresi, 17 qust'anno. Totale 69 presenze, quasi sempre di ottimo livello. Il suo idolo? Leonardo Bonucci, a cui si è sempre ispirato.

Per entrambi domenica a Biella sarà un tuffo nel passato, un momento di grande suggestione (vissuto anche sall'andata) che non mancherà di far pompare una quantità maggiore di adrenalina. Il Benevento conta anche su di loro per tornare al successo contro una squadra giovane, ma ricca di talenti qual è quella di Brambilla.

Nella foto (tratta dal profilo Intagram di Lanini) l'attaccante giallorosso in allenamento insieme a Ronaldo, Dybala e Rodrigo Betancur