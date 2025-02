La Lega Pro promuove la #RunForLove I capitali delle squadre scenderanno in campo con la maglietta dedicata

Giunta alla sua 5ª edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Lega Pro che scende in campo per promuovere e sostenere concretamente il progetto Play Therapy per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Per sostenere e supportare la #RunForLove, sono state predisposte dalla Lega Pro una serie di azioni per la 26ª giornata di Serie C NOW a partire dal cerimoniale pre-gara, con i capitani delle due squadre che scenderanno in campo con la maglietta #runformeyer accompagnati da un messaggio speaker che spiegherà al pubblico l’iniziativa. Il legame tra Lega Pro e Fondazione Meyer verrà celebrato, inoltre, con una patch ad hoc sulle divise da gioco dei capitani della Serie C, che successivamente saranno oggetto d’asta di beneficenza.