Serie C, 26a giornata. Il "clou" tra Monopoli e Catania Avellino domani a Foggia, Cerignola lunedì a Caserta. Pavanel: Lunedì inizia il nostro campionato

26a giornata per la serie C. Dopo l'anticipo del venerdì tra Latina e Cavese, il sabato si presenta assai succoso nel girone C. Si apre nel primo pomeriggio (ore 15) con Messina (23)-Picerno (35) e Turris (6)-Trapani (35). Il rinnovato Messina di Bancheri può contare su una squadra più quadrata, soprattutto col difensore Gelli giunto dal Trapani. Il Picerno è squadra difficile da battere, ma i peloritani sono una bestia nera per i lucani. La sfida del Liguori sembra dall'esito scomntato. La sbarazzina squadra corallina non potrà sicuramente tener testa al Trapani, che sembra subito aver trovato la quadratura del cerchio con i nuovi rinforzi.

Le altre quarto gare si giocano alle 17,30. E qui entrano in gioco anche le squadre di alta classifica. Soprattutto in Crotone (40)-Potenza (42) e Foggia (29)-Avellino (46). Pitagorici e lucani sono alla ricerca del riscatto dopo un turno da dimenticare per entrambe. Bella sfida, con i calabresi che hanno addirittura la chance del sorpasso in classifica. L'Avellino a Foggia insegue la quarta vittoria consecutiva, ma i satanelli di Zauri sono una brutta gatta da pelare. La squadra di Biancolino, che dovrà fare a meno di Frascatore, medita il lancio della coppa da sogno Patierno-Lescano.

A completare il programma del sabato ci sono Sorrento (34)-Taranto (-6) e Team Altamura (32)-Giugliano (34). Quella di Potenza è partita scontata. A Taranto non si intravedono schiarite, i 5 giocatori professionisti rimasti, sciopereranno ancora e in campo andranno i ragazzi della Primavera. Per i costieri sarà una passeggiata di salute. Ben diversa la sfida di Altamura, con i pugliesi che hanno l'occasione di fare il sorpasso ai giuglianesi e sognare i play off.

DOMENICA. Ad aprire la giornata festiva ci pensano nel lunch-match dell'ora di pranzo (12,30) Juventus Next Gen (31) e Benevento (46). Esordio sulla panchina giallorossa di Michele Pazienza dopo l'esonero di Auteri. Bianconeri in serie positiva da ben 10 giornate. L'altra partita, alle 15, è Monopoli (48)-Catania (35). La capolista all'esame del Catania, che non riesce a liberarsi dell'anonimato in cui s'è cacciato. Il risultato non è scontato, ma la squadra di Colombo sta vivendo un momento di grande euforia, che alla fine potrebbe fare la differenza.

LUNEDI'. Il “monday night” vede scendere in campo l'altra capolista, l'Audace Cerignola. Pugliesi in campo alle 20 e 30 al Pinto di Caserta. Casertana (27)-Cerignola (48) è partita tutt'altro che scontata. La squadra di Pavanel ha di seguito Cerignola, Catania e Avellino, tanto che il tecnico s'è lasciato scappare: “Ora inizia il nostro campionato”. Con i nuovo arrivati Kallon e Frison. Il sierraleonese arriva dalla Saleritana ed ha giocato per 4 stagioni in in A con Genoa e Verona. I rossoblù sperano nei suoi gol per salvarsi tranquillamente.

Nella foto l'allenatore Pavanel della casertana