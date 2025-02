Juventus-Benevento, il fascino di una sfida che sembra una favola Quattro precedenti in serie A (una vittoria, un pari e due ko), uno con la Next Gen

Breve ma intensa. E' la storia delle sfide tra Benevento e Juventus, del topolino contro l'elefante, di Davide contro Golia. Eppure il bilancio dei pochi precedenti non è neanche da buttar via. Li teniamo divisi come è giusto che sia, quelli in serie A e questi di C contro la versione “Vecchia signora Next Gen”.

IN SERIE A. Con la Juve “originale” le sfide sono quattro: una vittoria, un pareggio, due sconfitte. Un bilancio onorevole, dopotutto.

Si comincia nel 2017-18. Il Benevento è per la prima volta all'Allianz Stadium il 5 novembre 2017. Di fronte c'è la Juve di Max Allegri, che finisce quel campionato a 95 punti, cucendosi sul petto il 34° scudetto, settimo di fila. Si gioca la 12a giornata, il Benevento è da poco passato nelle mani di De Zerbi, ma è ancora malinconicamente ultimo a quota zero. E' una giornata speciale per la squadra giallorossa e per Amato Ciciretti, che fa gol a Szczesny su calcio di punizione (19' pt) proprio sotto il settore occupato dai duemila tifosi giallorossi. E' il delirio per loro, un brivido di paura per quelli bianconeri. Che tirano un sospiro di sollievo al 12' della ripresa, quando Huguain finalmente batte Brignoli e butta giù il bunker giallorosso. Al 20' arriverà anche il 2 a 1 di Cuadrado e il Benevento inanellerà il 12° ko stagionale, ma tornerà nel Sannio pieno d'orgoglio per aver messo i brividi alla Vecchia Signora.

La seconda sfida di quell'anno arriva il 7 aprile 2018. Si gioca al Vigorito e la squadra giallorossa ha cambiato pelle, ma è sempre ultima. Anche questa volta vincono i bianconeri, ma con la solita fatica. Alla doppietta iniziale di Dybala risponde Diabatè due volte, poi l'asso argentino trasforma un rigore procurato furbescamente da Higuain e i conti li chiude Douglas Costa: 4-2.

Il secondo capitolo arriva nel 2020/21, sempre in serie A. E' anche la sfida tra due ex campioni del Mondo, Pippo Inzaghi che guida i giallorossi e Andrea Pirlo seduto sulla panchina bianconera. Il 28 novembre 2020 al Vigorito finisce 1 a 1. Alla prodezza di Morata risponde Gaetano Letizia. E' il primo punto storico della squadra giallorossa contro la “Vecchia Signora”.

I CAVALIERI CHE FECERO L'IMPRESA. Ma la storia indelebile la scrive la squadra giallorossa il 21 marzo del 2021. Battere la Juve di Ronaldo, Chiellini, Chiesa sembra un'utopia. E invece i ragazzi di Pippo Inzaghi si regalano una favola. Resistono agli attacchi bianconeri e al minuto 24 del secondo tempo stendono la squadra bianconera. Arthur prova un passaggio arretrato azzardato, si inserisce l'argentino Gaich e con un destro potente fa secco Szczesny. Sugli spalti dell'Allienz non ci sono spettatori, impera ancora il Covid, ma l'impresa è di quelle che restano scritte nella storia. Come quella foto che fa bella mostra di sé nella sala stampa giallorossa.

NEXT GEN. E veniamo all'unico precedente consumato con la versione Next Gen. Storia della 7a giornata del girone d'andata, 30 settembre 2024. Il Benevento di Auteri è lanciato nelle prime posizioni e dopo l'incertezza di Nunziante che regala il gol a Martin Palimbo, la strega non lascia scampo ai giovani di Montero: Prima Manconi, poi Simonetti e Lamesta portano il risultato sul 3 a 1 al termine del primo tempo, infine Simonetti si regala la doppietta a firma il definitivo 4-1.