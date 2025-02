Benevento, Pazienza può iniziare col 4-3-3 Borello non convocato per un attacco influenzale

Come si schiererà il primo Benevento di Michele Pazienza? Difficile entrare nei dettagli, ma una cosa è certa: il suo 3-5-2 per il momento non è praticabile. Si partirà dalla difesa a quattro e quasi certamente davanti ci saranno tre centrocampisti e tre attaccanti. Le assenze peseranno, soprattutto quella di Viviani, che avrebbe avuto un posto assicurato a centrocampo viste le precarie condizioni di Talia. Il giovane centrocampista napoletano ha strappato una convocazione, ma è tutt'altro che al meglio. Dunque almeno all'inizio non ci sarà. La scelta non è infinita: Prisco, probabilmente Agazzi, poi Simonetti o Acampora. Bisognerà capire chi ha visto meglio in questi giorni Pazienza. Per tornare alla difesa difficile che possa “inventarsi” qualcosa di nuovo: Oukhadda a destra, Berra e Capellini al centro, Viscardi o Ferrara a sinistra. In attacco un esterno di ruolo come Lamesta, Perlingieri al centro, Manconi a sinistra. Potrebbero essere queste le scelte di Pazienza, che all'jultimo momento ha dovuto fare a meno anche di Borello, fermato da un attacco influenzale e dunque non partito alla volta di Biella.

Grossi cambiamenti tattici non potranno esserci: il nuovo tecnico ha certamente chiesto alla sua squadra di essere essenziale, di far valere subito il carattere e di evitare inutili “ghirigori”. Con così poco tempo a disposizione, la prerogativa più importante da chiedere sarà stata la semplicità.

Inutile dire che supportata da un buon numero di tifosi attesi da ogni parte d'Italia (soprattutto dal Nord) la squadra giallorossa proverà a tornare alla vittoria che manca dal pomeriggio col Catania.