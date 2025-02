Serie C. Sabato palpitante, Crotone a valanga, scivolone dell'Avellino In attesa delle gare di domani Juve-Benevento, Monopoli-Catania. Lunedì il Cerignola a Caserta

Un sabato palpitante, ricco di emozioni quello del girone C di serie C.

Innanzitutto la vittoria del Foggia sull'Avellino. I satanelli fanno la partita perfetta, giocano con grande trasporto e disinnescano la coppia d'attacco più invidiata della C, quella composta da Lescano e Patierno. Decide un gol dell'ex Inter Vezzoni. Nella serata in cui tutti si aspettano le stelle biancoverdi, a brillare sono i rossoneri di Zauri, che trovano il gol e controllano la gara con sufficiente disinvoltura. Per l'Avellino, che rimane a quota 46 in classifica, solo un palo di Panico.

Un'altra dura sconfitta per il Potenza, che dopo la vittoria sul Benevento, sembra aver perso parte delle sue virtù: 4 a 1 a Crotone, con i pitagorici che superano i lucani e si portano a quota 43. Doppietta del solito Tumminello, poi Gomez e Murano per sottolineare la potenza di fuoco dell'attacco calabrese. Preziosa vittoria del redivivo Giugliano sul campo dell'Altamura (1-0): gol nell'ultimo minuto del primo tempo da parte di Peluso. Pigliesi spreconi in attacco. Senza storia la sfida del Viviani tra Sorrento e Taranto: 6 a 0 per i costieri contro i ragazzi della Primavera jonica. Nel primo pomeriggio, alle 15, anche la Turris aveva pagato dazio alla sua crisi, perdendo per 4 a 0 contro il Trapani al Liguori, ma c'è da dire che i corallini sono stati a lungo in partita ed hanno reso la vita dura ai più quotati avversari, crollando nel finale.

Senza reti la sfida del “Franco Scoglio” tra Messina e Picerno. I lucani si mordono le mani per un rigore fallito da Volpicelli che al 26' del primo tempo si fa ipnotizzare da Krapikas. I peloritani portano a casa un buon punto dimostrando di stare sulla buona strada per cogliere la salvezza.

La classifica nelle zone di testa: Monopoli* e Cerignola* 48; Benevento* e Avellino 46; Crotone 43; Potenza 42; Trapani 38; Sorrento e Giugliano 37; Picerno 36. (*) una partita in meno.

Nella foto di Foggiacalciomania, la rete realizzata da Vezzoni