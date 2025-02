Juve NG-Benevento, le formazioni ufficiali Lanini dal primo minuto, Manconi in panchina. Si parte col 4-3-3

4-3-3 con Lamesta, Perlingieri e Lanini in attacco e Manconi in panchina. Inizia così l'avventura di Michele Pazienza sulla panchina giallorossa. Era scontato che ci fossero delel variazioni (piccole, in fondo) sul vecchio tema. Quando un nuovo allenatore deve dare una sterzata, non può lasciare le cose come stavano. Ed ecco dunque la prima squadra del neo tecnico: Nunziante tra i pali, difesa a quattro con Oukhadda, Berra, Capellini e Ferrara; cenrocampo a tre con Prisco vertice basso con Simonetti e Pinato ai suoi fianchi. In attacco, come detto Lamesta a destra, Perlngieri al centro, Lanini a sinistra.

JVENTUS NEXT GEN: Daffara, Mulazzzi, Gil, Scaglia, Tiricchia; Adzic, Macca, Faticanti, Pietrelli; Guerra, Afena Gyan. A disp.: Garofani, Cat Berro, Commencia, Anghelè, Cudrig, Amaradio, Citi, Awusu, Puczka, Perotti, Turco, Villa, Papadoupolos, Silva. All.: Brambilla

BENEVENTO (4-3-3); Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Simonetti, Prisco, Pinato; Lamesta, Perlingieri, Lanini. A disp,: Manfredini, Lucatelli, Sema, Veltri, Starita, Manconi, Tosca, Acampora, Agazzi, Viscardi, Carfora, Talia. All.: Pazienza