Serie C / Diretta Juve Next Gen-Benevento 1-0, la sblocca Guerra A Biella l'esordio di Pazienza in panchina. Segui la testuale del lunch match

A Biella si gioca Juve Next Gen-Benevento, per il lunch match della 26a giornata del girone C di Serie C. Per la Strega sarà l'esordio in panchina di Michele Pazienza dopo l'esonero di Gaetano Auteri. I giallorossi sono a caccia della vittoria per cercare di agganciare il primo posto della classifica, in attesa degli incontri di questo pomeriggio di Cerignola e Monopoli.

24' - Conclusione di Mulazzi che va abbondantemente alta

20' - Due cambi forzati in difesa per il Benevento: entrano Tosca e Viscardi al posto di Capellini e Ferrara

19' - Juve in vantaggio: azione corale dei bianconeri capitalizzata da Guerra con una forte conclusione che non lascia scampo a Nunziante

15' - La Juve concede spazi e il Benevento sfiora di nuovo il vantaggio: Scaglia salva sulla linea una conclusione di Pinato

13' - Risponde la Juve con un'azione solitaria di Turicchia che calcia da posizione defilata: palla fuori

11' - Lanini, spalle alla porta, prova la conclusione: Daffara blocca

8' - Occasione Benevento: lancio dalle retrovie per Lanini che si invola in contropiede e va alla conclusione, ma Daffara devia in angolo

5' - Ritmi bassi nei primi cinque minuti di gioco

1' - Comincia Juve Next Gen-Benevento!

Juve Next Gen-Benevento 1-0, il tabellino

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Scaglia, Gil, Turicchia; Faticanti, Macca; Pietrelli, Adzic, Afena-Gyan; Guerra. A disp.: Garofani, Berro, Villa, Citi, Owusu, Puczka, Perotti, Comenencia, Turco, Cudrig, Amaradio, Papadopoulos, Anghelè, Semedo. All.: Brambilla

Benevento (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini (20'pt Tosca), Ferrara (20'pt Viscardi); Simonetti, Prisco, Pinato; Lamesta, Perlingieri, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Veltri, Sena, Agazzi, Acampora, Talia, Carfora, Starita, Manconi. All.: Pazienza

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Franco di Padova e Lisi di Firenze. Quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea

Marcatore: 19'pt Guerra