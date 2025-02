Serie C, dopo Avellino e Benevento cade anche il Monopoli Domani sera il Cerignola a Caserta ha l'occasione per tentare la fuga

La caduta degli Dei. Come in un effetto domino cadono una dopo l'altra Avellino, Benevento e Monopoli. Tre del cerchio magico dei pretendenti alla serie B si ferma in questa 26a giornata, più o meno clamorosamente.

L'ultima vittima è il Monopoli che cede al Simone Veneziani al cospetto del Catania. De Paoli dopo 2' porta in vantaggio gli etnei, il pari dei pugliesi arriva in avvio di secondo tempo (7') con il cannoniere Grandolfo. Ma il Catania continua a crederci e a 5' dalla fine fa valere una migliore condizione fisica per trovare il gol della vittoria con il difensore Ierardi di testa. 2 a 1 per la squadra di Mimmo Toscano che fa un regalo a se stessa prima che alle rivali del Monopoli. Resta la partita di domani sera al Pinto di caserta dove sarà di scena il Cerignola. La squadra di Raffaele ha una sorta di match point per mettere tutti in fila in classifica. Fallisse anch'essa in questa rocambolesca giornata ci sarebbe da credere agli astri, che hanno deciso di ingarbugliare ancora di più i giochi per la promozione. Non resta che attendere domani sera.