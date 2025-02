La società manda i giallorossi in ritiro Domani ripresa degli allenamenti, da martedì la squadra andrà a Venticano

La squadra giallorossa si ritroverà domani mattina per una seduta di allenamento di ripresa, come previsto dal programma settimanale.

Martedì 11, al termine dell'allenamento, i calciatori e lo staff tecnico partiranno in ritiro presso l'Hotel Europa di Venticano, dove proseguiranno la preparazione con allenamenti quotidiani in vista della prossima partita contro il Messina, in programma sabato 15 febbraio, alle ore 15:00.